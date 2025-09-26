Султанский минтай — готовлю рыбку в турецком стиле: вкуснота за 30 минут

Минтай по-султански представляет собой изысканное турецкое блюдо, которое сочетает нежность рыбы и яркие восточные специи. Этот способ приготовления раскрывает лучшие качества минтая, делая его настоящим деликатесом. Ароматные травы и правильная техника запекания сохраняют сочность мяса и создают аппетитную золотистую корочку.

Для приготовления потребуется: 4 филе минтая, 2 помидора, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 лимон, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушеного орегано, соль и перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Рыбу натирают смесью соли, перца, паприки и орегано. Лук нарезают кольцами, помидоры — тонкими кружками, чеснок измельчают. Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают слой лука, затем рыбу, сверху распределяют помидоры и чеснок. Поливают оливковым маслом и соком половины лимона. Запекают в разогретой до 200 градусов духовке 20–25 минут. Секрет сочности заключается в использовании овощной подушки — она предотвращает пригорание и придает рыбе дополнительный аромат.

