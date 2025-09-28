Эти картофельные гнезда стали любимым ужином — все решает сочная начинка

Картофельные гнезда с мясной начинкой представляют собой сытное и красивое блюдо, которое сочетает нежную картофельную основу и сочную мясную начинку. Это кушанье отличается оригинальной подачей и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для семейного ужина. Сочетание картофеля и фарша создает гармоничный вкусовой ансамбль, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 100 г твердого сыра, растительное масло, соль и перец по вкусу. Картофель отваривают в мундире, очищают и натирают на мелкой терке. Добавляют яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешивают. Для начинки лук измельчают и обжаривают с фаршем до готовности. Из картофельной массы формируют лепешки, в центр выкладывают мясную начинку, защипывают края и придают форму гнезд. Выкладывают на противень, смазанный маслом, и выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут. За 5 минут до готовности посыпают тертым сыром. Секрет успеха заключается в тщательном отжиме картофеля — это предотвращает растекание формы. Важно хорошо обжарить фарш с луком, чтобы начинка осталась сочной внутри. Подают горячими со сметаной или овощным салатом. Это блюдо особенно удобно тем, что сочетает и гарнир, и мясную составляющую в одной порции.

