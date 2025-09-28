Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 12:56

Эти картофельные гнезда стали любимым ужином — все решает сочная начинка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные гнезда с мясной начинкой представляют собой сытное и красивое блюдо, которое сочетает нежную картофельную основу и сочную мясную начинку. Это кушанье отличается оригинальной подачей и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для семейного ужина. Сочетание картофеля и фарша создает гармоничный вкусовой ансамбль, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 100 г твердого сыра, растительное масло, соль и перец по вкусу. Картофель отваривают в мундире, очищают и натирают на мелкой терке. Добавляют яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешивают. Для начинки лук измельчают и обжаривают с фаршем до готовности. Из картофельной массы формируют лепешки, в центр выкладывают мясную начинку, защипывают края и придают форму гнезд. Выкладывают на противень, смазанный маслом, и выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут. За 5 минут до готовности посыпают тертым сыром. Секрет успеха заключается в тщательном отжиме картофеля — это предотвращает растекание формы. Важно хорошо обжарить фарш с луком, чтобы начинка осталась сочной внутри. Подают горячими со сметаной или овощным салатом. Это блюдо особенно удобно тем, что сочетает и гарнир, и мясную составляющую в одной порции.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
ужины
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.