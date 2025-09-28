Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:36

Олимпийская чемпионка назначена главой Федерации фигурного катания

Светлана Бажанова стала генеральным директором Федерации фигурного катания

Светлана Бажанова Светлана Бажанова Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Светлана Бажанова назначена генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России, сообщает пресс-служба организации. Решение было принято 28 сентября на заседании исполкома ФФККР.

На посту гендиректора Бажанова сменила Александра Когана. Он будет работать в должности генерального секретаря и советника президента федерации.

Бажановой 52 года. В 1994-м она завоевала золото Олимпиады на дистанции 3000 метров в конькобежном спорте. Также спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и имеет серебро континентального первенства. В свою очередь, 70-летний Коган работает в Федерации фигурного катания с 2010 года, а с 2014-го занимает должность генерального директора. В 2022-м он исполнял обязанности президента организации.

Ранее олимпийский чемпион Артур Далалоян был единогласно избран президентом Федерации спортивной гимнастики Москвы, сменив на этом посту Александра Лазуткина. 29-летний гимнаст возглавит организацию на период с 2025 по 2029 год. Изменения должны помочь привлечь новые ресурсы для развития спортивной инфраструктуры и подготовки тренеров.

