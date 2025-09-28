Накрываю курицу с овощами тестом. Получается шедевр за полчаса! Сливочное рагу из курицы с овощами под хрустящей корочкой

Это блюдо я готовлю, когда хочу устроить маленький праздник без повода. Оно выглядит как кулинарный шедевр из ресторана, но готовится до смешного просто. Нежное сливочное рагу из курицы и овощей, накрытое хрустящим слоеным тестом, — это объятие в тарелке. Тесто пропитывается ароматным соусом и становится невероятно вкусным. Такое угощение приводит в восторг и взрослых, и детей, а готовится всего за час.

Нам понадобится: 500 г куриного филе, 1 упаковка слоеного теста, 1 луковица, 1 морковь, 200 г брокколи, 200 мл сливок, 50 г сыра, соль, перец. Курицу режем кубиками, обжариваем до золотистости. Добавляем нарезанные лук и морковь, тушим 5 минут. Кладем соцветия брокколи, вливаем сливки, тушим 10 минут. Солим, перчим.

Перекладываем рагу в жаропрочную форму. Сверху накрываем пластом размороженного слоеного теста, заворачивая края. Смазываем взбитым яйцом, посыпаем тертым сыром. Выпекаем 25 минут при 180°C до золотистой корочки. Даем постоять 5 минут перед подачей. Хрустящее тесто и нежная начинка — просто волшебство!

