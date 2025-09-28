Куриный рулет с сыром, беконом и чили: обалденная замена котлетам за 20 минут

Куриный рулет с сыром, беконом и чили: обалденная замена котлетам за 20 минут. Этот рулет — идеальное сочетание нежности куриного фарша, пикантности перца и аппетитной хрустящей корочки. Блюдо, которое впечатлит гостей и станет хитом семейного ужина.

Ингредиенты

Фарш куриный — 500 г

Бекон — 150 г

Сыр сливочный — 100 г

Сыр моцарелла — 100 г

Перец чили маринованный — 2-3 ст.л.

Сухари панировочные — 1/2 ст.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец черный — 1/2 ч. л.

Паприка копченая — 1 ч. л.

Приготовление

Бекон обжарьте до хрустящей корочки, измельчите. Смешайте фарш с солью, перцем и паприкой. Раскатайте между двумя листами пергамента в прямоугольный пласт толщиной 1,5 см. Равномерно распределите сливочный сыр, посыпьте тертой моцареллой, беконом и чили. Аккуратно сверните рулет, защипните края. Обваляйте в сухарях, сбрызните маслом. Запекайте при 180 °C 25–30 минут, переворачивая для равномерной корочки. Дайте настояться 5 минут перед нарезкой.

Совет: для сочности добавьте в начинку обжаренный лук.

