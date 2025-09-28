Смешиваю яйца с творогом. Получается не омлет, а облако! Домашние встанут в очередь за этим завтраком!

Этот омлет стал для меня настоящим открытием, когда я искала способ сделать завтрак и вкуснее, и полезнее. Добавление творога — это гениально просто! Он делает омлет невероятно нежным, насыщенным и по-настоящему воздушным. Исчезает всякая водянистость, а появляется приятная плотная текстура, которая прекрасно держит форму. Такой завтрак дает сытость до самого обеда, а готовится буквально за пять минут. Это любимое блюдо моих детей, которые обычно творог не жалуют.

Нам понадобится всего 4 ингредиента: 3 яйца, 100 граммов творога (чем мягче, тем лучше), 2 столовые ложки молока, щепотка соли. Можно добавить зелень или немного сыра. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. В миске вилкой или венчиком взбиваем яйца с солью до легкой пены.

Творог хорошо разминаем вилкой. Если хотите абсолютно однородную текстуру, протрите его через сито. Соединяем творог с яичной смесью и молоком, аккуратно перемешиваем. Не нужно добиваться идеальной гладкости, небольшие творожные крупинки — это даже интересно.

Выливаем массу на разогретую сковороду. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне около 5–7 минут, пока верх не схватится. Не перемешиваем! Можно перевернуть омлет на другую сторону или просто дать ему дойти под крышкой. Подаем сразу, пока он теплый и пышный. Отличный старт дня!

