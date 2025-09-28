Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 14:26

«Гораздо больше, чем режиссер»: Мединский пришел проститься с Кеосаяном

Мединский назвал Кеосаяна настоящим мужчиной и благородным человеком

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заслуженный артист России Тигран Кеосаян был гораздо больше, чем актер и режиссер, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он охарактеризовал телеведущего как настоящего мужчину, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Талантливый, благородный человек. Настоящий мужчина. Гораздо больше, чем актер, режиссер, телеведущий, — отметил Мединский.

Проститься с Кеосаяном также пришли американский актер Стивен Сигал, народный артист России Филипп Киркоров, гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров и другие друзья и коллеги.

На прощание с Кеосаяном венки прислали президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Венок от главы государства украшен лентой в цветах российского флага, красными розами и густой зеленой хвоей, поверх которой уложены крупные листья монстеры. На венке представителя Кремля — надпись «От семьи Песковых».

Шахназаров заявил, что Кеосаян был принципиальным и мужественным человеком. Он подчеркнул, что политическая позиция режиссера — поддержка своей страны — не всегда бывает безопасным делом.

