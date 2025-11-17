Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:08

В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского

Депутат Чепа высмеял Зеленского за слова о борьбе с коррупционерами на Украине

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о борьбе со взяточниками в стране, хотя сам является коррупционером, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Киев создал специальные контролирующие органы, которые являются частью единой коррупционной схемы.

Очень приятно слышать заявления от коррупционера Зеленского, что меры по очищению Украины от коррупции недостаточны. Понятно, что структуры, которые сегодня созданы в стране, завязаны в единой коррупционной схеме. И я думаю, контролирующие структуры, НАБУ и прокуратура созданы специально для контроля за деньгами. Западные партнеры «наелись» Петром Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru), когда деньги воровались олигархами, поэтому вся схема была Западом заменена на более простого Зеленского. Они посчитали, что смогут его контролировать, и создали специальные структуры, — пояснил Чепа.

Он отметил, что изначальный расчет Запада на управляемость Зеленского не оправдался, поскольку деньги оказали разлагающее влияние и на него, и на окружение. Депутат выразил мнение, что украинского президента ждут печальные последствия.

Расчет Запада на управление Зеленским благодаря специальным структурам не оправдался, поскольку деньги его испортили. И окружение украинского лидера, и те люди, которые давали деньги, и он сам — все завязаны в этих коррупционных схемах. Они уже раскручиваются. И дальше, я думаю, ход этому будет дан. Значит, последствия для Зеленского будут очень и очень печальными, — резюмировал Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что принятые меры по борьбе с коррупцией на Украине не достигают желаемого эффекта. Он отметил, что правительство страны будет продолжать предпринимать необходимые действия.

Владимир Зеленский
Украина
коррупция
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.