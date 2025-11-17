В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского Депутат Чепа высмеял Зеленского за слова о борьбе с коррупционерами на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о борьбе со взяточниками в стране, хотя сам является коррупционером, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Киев создал специальные контролирующие органы, которые являются частью единой коррупционной схемы.

Очень приятно слышать заявления от коррупционера Зеленского, что меры по очищению Украины от коррупции недостаточны. Понятно, что структуры, которые сегодня созданы в стране, завязаны в единой коррупционной схеме. И я думаю, контролирующие структуры, НАБУ и прокуратура созданы специально для контроля за деньгами. Западные партнеры «наелись» Петром Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru), когда деньги воровались олигархами, поэтому вся схема была Западом заменена на более простого Зеленского. Они посчитали, что смогут его контролировать, и создали специальные структуры, — пояснил Чепа.

Он отметил, что изначальный расчет Запада на управляемость Зеленского не оправдался, поскольку деньги оказали разлагающее влияние и на него, и на окружение. Депутат выразил мнение, что украинского президента ждут печальные последствия.

Расчет Запада на управление Зеленским благодаря специальным структурам не оправдался, поскольку деньги его испортили. И окружение украинского лидера, и те люди, которые давали деньги, и он сам — все завязаны в этих коррупционных схемах. Они уже раскручиваются. И дальше, я думаю, ход этому будет дан. Значит, последствия для Зеленского будут очень и очень печальными, — резюмировал Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что принятые меры по борьбе с коррупцией на Украине не достигают желаемого эффекта. Он отметил, что правительство страны будет продолжать предпринимать необходимые действия.