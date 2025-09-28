Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 11:15

Творог, тесто-крошка и 15 минут подготовки. А получается шедевр! Английский тертый творожный пирог

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Об этом пироге я узнала от подруги из Англии, и он стал хитом в нашей семье. Его главная фишка — в необычном способе приготовления: тесто не раскатывается, а натирается на терке, создавая нежную крошку, которая идеально сочетается с сочной творожной начинкой. Получается что-то среднее между песочным пирогом и чизкейком — очень нежно и в меру сладко. Несмотря на немного непривычную технологию, готовится он на удивление просто, а результат выглядит по-праздничному.

Для крошки: 2 яйца, 100 г мягкого сливочного масла, 150 г сахара, щепотка соли, 350 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 500 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, ванилин, 100 г изюма. Духовку разогреваем до 180 °C. Форму застилаем пергаментом.

Сначала готовим крошку: в миске смешиваем 2 яйца, мягкое масло, сахар и соль. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и быстро замешиваем тесто. Делим его на 2 неравные части (2/3 и 1/3). Большую часть натираем на крупной терке в форму, равномерно распределяя по дну.

Для начинки творог протираем через сито, смешиваем с двумя яйцами, сахаром, ванилином и распаренным изюмом. Выкладываем творожную массу на тесто. Сверху натираем оставшуюся часть теста. Выпекаем 40–50 минут до золотистого цвета. Даем полностью остыть в форме. Пирог просто тает во рту!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
