28 сентября 2025 в 14:44

Два района Запорожской области попали под массированный обстрел

ВСУ обстреливают Васильевский и Каменско-Днепровский районы Запорожской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины устроили массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского районов Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, там прогремело уже семь взрывов.

Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Зафиксировано не менее семи взрывов, — говорится в сообщении.

Балицкий призвал жителей региона сохранять спокойствие и быть предельно осторожными. Также рекомендуется не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Водителям следует на время воздержаться от поездок в указанные районы.

Опасность повторных ударов сохраняется, — добавил губернатор.

Ранее появилась информация, что украинские войска из-за огромных потерь среди личного состава начали создавать блокаду в Купянске Харьковской области. В городе остаются около 800 местных жителей, которых оставили без гражданской помощи. Кроме того, у штурмовиков отсутствует доступ к воде и медикаментам в центре населенного пункта.

