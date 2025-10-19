Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих В Москве арестовали биолога, которая на фоне стресса выкидывала из окна предмета

В Москве 42-летнюю молекулярного биолога Елену Б. задержали после того, как она начала кидаться «капитошками» на прохожих из окна на 12-м этаже, передает «Осторожно, Москва». Свое поведение она объяснила стрессом.

По словам женщины, в последнее время она испытывала сильные эмоциональные переживания из-за высокой нагрузки на работе и болезни отца. Около 10 часов вечера, вернувшись домой, она решила выпить в одиночестве.

После этого она решила развлечься и выбросила из окна металлическую банку и пластиковую бутылку с водой. Пострадавших среди прохожих не оказалось, однако имущество третьих лиц было повреждено.

На судебном заседании Елена признала свою вину и искренне раскаялась. Суд, учитывая ее состояние, все же решил, что более мягкий вид наказания не соответствует тяжести ее деяния, и назначил ей административный арест на 7 суток.

Ранее трейдера Андрея Лоскутова арестовали за перевод 500 рублей в поддержку экстремистской организации. Следствие утверждает, что Лоскутов переводил деньги не позднее 2022 года, приобретая криптовалюту для этой организации. Суд заключил его под стражу.