Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 12:56

Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих

В Москве арестовали биолога, которая на фоне стресса выкидывала из окна предмета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве 42-летнюю молекулярного биолога Елену Б. задержали после того, как она начала кидаться «капитошками» на прохожих из окна на 12-м этаже, передает «Осторожно, Москва». Свое поведение она объяснила стрессом.

По словам женщины, в последнее время она испытывала сильные эмоциональные переживания из-за высокой нагрузки на работе и болезни отца. Около 10 часов вечера, вернувшись домой, она решила выпить в одиночестве.

После этого она решила развлечься и выбросила из окна металлическую банку и пластиковую бутылку с водой. Пострадавших среди прохожих не оказалось, однако имущество третьих лиц было повреждено.

На судебном заседании Елена признала свою вину и искренне раскаялась. Суд, учитывая ее состояние, все же решил, что более мягкий вид наказания не соответствует тяжести ее деяния, и назначил ей административный арест на 7 суток.

Ранее трейдера Андрея Лоскутова арестовали за перевод 500 рублей в поддержку экстремистской организации. Следствие утверждает, что Лоскутов переводил деньги не позднее 2022 года, приобретая криптовалюту для этой организации. Суд заключил его под стражу.

Москва
аресты
женщины
стресс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Россиянам рассказали, какое количество походов в туалет считается нормой
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.