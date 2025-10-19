Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 12:49

В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России

Финский политик Мема заметил смену риторики Стубба, призвавшего к миру с Россией

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратил внимание на смену риторики президента республики Александра Стубба о России. В соцсети X он заметил, что глава государства призвал к миру с РФ, хотя раньше говорил, что крупный сосед «понимает только силу».

Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы [президента США Дональда] Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, — написал Мема.

Он подчеркнул, что попытки Стубба изобразить Россию в качестве врага обернулись провалом. Теперь, добавил политик, президенту придется заниматься реальной политикой.

Ранее американские СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность направить Стубба на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. В материале говорилось, что европейские лидеры всячески стремятся участвовать в саммите, чтобы якобы «противостоять влиянию Путина на Трампа» и обеспечить учет позиции стран Европейского союза.

Европа
Финляндия
Александр Стубб
соцсети
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Россиянам рассказали, какое количество походов в туалет считается нормой
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.