В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России Финский политик Мема заметил смену риторики Стубба, призвавшего к миру с Россией

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратил внимание на смену риторики президента республики Александра Стубба о России. В соцсети X он заметил, что глава государства призвал к миру с РФ, хотя раньше говорил, что крупный сосед «понимает только силу».

Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы [президента США Дональда] Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, — написал Мема.

Он подчеркнул, что попытки Стубба изобразить Россию в качестве врага обернулись провалом. Теперь, добавил политик, президенту придется заниматься реальной политикой.

Ранее американские СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность направить Стубба на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. В материале говорилось, что европейские лидеры всячески стремятся участвовать в саммите, чтобы якобы «противостоять влиянию Путина на Трампа» и обеспечить учет позиции стран Европейского союза.