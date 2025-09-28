Лукашенко пообещал мгновенный ответ НАТО на угрозы сбивать самолеты России

Ответ на угрозы НАТО сбивать российские и белорусские самолеты «прилетит мгновенно», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что такие заявления Альянса являются непродуманными и глупыми, так как подобным образом действовать нельзя.

Ответ прилетит мгновенно, — высказался белорусский лидер.

Ранее европейские дипломаты сообщили в частных беседах, что НАТО готова сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции выразили обеспокоенность после того, как истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство Альянса. Так он прокомментировал информацию о встрече европейских дипломатов с российскими официальными лицами.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что высказывания европейских дипломатов о российских самолетах являются провокацией. По его словам, такие действия недопустимы с точки зрения международного права.