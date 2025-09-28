Американский самолет-разведчик заметили над Балтийским морем Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США кружит рядом с Калининградом

Самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США был замечен над акваторией Балтийского моря в ночь на 28 сентября, данные об этом зафиксировал сервис Flightradar24. Американский самолет в течение нескольких часов совершал полет по круговой траектории над морскими водами вблизи Калининградской области.

Воздушное судно вылетело из норвежского Осло. Boeing P-8 Poseidon представляет собой патрульный противолодочный самолет, состоящий на вооружении ВМС США. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, ведения разведки, участия в противокорабельных операциях и проведении спасательных миссий.

Европейские дипломаты в ходе частных бесед сообщили о готовности НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции во время встречи в Москве выразили обеспокоенность в связи с предполагаемым нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин выразил мнение, что возможное уничтожение российских самолетов, которое допустил генсек НАТО Марк Рютте, способно спровоцировать серьезную эскалацию. Эксперт подчеркнул, что в интересах Запада решать возникающие вопросы более мирными способами.