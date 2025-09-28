Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 08:48

Американский самолет-разведчик заметили над Балтийским морем

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США кружит рядом с Калининградом

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США был замечен над акваторией Балтийского моря в ночь на 28 сентября, данные об этом зафиксировал сервис Flightradar24. Американский самолет в течение нескольких часов совершал полет по круговой траектории над морскими водами вблизи Калининградской области.

Воздушное судно вылетело из норвежского Осло. Boeing P-8 Poseidon представляет собой патрульный противолодочный самолет, состоящий на вооружении ВМС США. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, ведения разведки, участия в противокорабельных операциях и проведении спасательных миссий.

Европейские дипломаты в ходе частных бесед сообщили о готовности НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции во время встречи в Москве выразили обеспокоенность в связи с предполагаемым нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин выразил мнение, что возможное уничтожение российских самолетов, которое допустил генсек НАТО Марк Рютте, способно спровоцировать серьезную эскалацию. Эксперт подчеркнул, что в интересах Запада решать возникающие вопросы более мирными способами.

ВМС США
самолеты
разведка
Калининградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.