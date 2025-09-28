Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 10:29

Готовлю английский пирог с яблоками. Дом пахнет уютом и корицей! Осенний рецепт для идеального чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог я впервые попробовала в гостях у подруги из Англии — и сразу влюбилась. Девонширский пирог — это не просто выпечка, а уютное осеннее чудо с нежным миндальным вкусом и сочной яблочной начинкой. Он идеально сочетается с чашкой чая или кофе, создавая атмосферу настоящего английского комфорта. Готовится он на удивление просто, а результат выглядит так, словно вы провели на кухне полдня. Идеальный рецепт, чтобы порадовать близких без лишних хлопот.

Для песочного теста: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо. Для начинки: 3-4 кисло-сладких яблока, 50 г молотого миндаля, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла. Масло порубите с мукой и сахаром в крошку, добавьте яйцо. Замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками. Посыпьте молотым миндалем, сверху разложите яблоки веером. Присыпьте смесью сахара и корицы, покройте кусочками сливочного масла. Выпекайте 40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте слегка остывшим. Невозможно устоять!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

