Пирог с творогом и варёной сгущенкой: простой, но с невероятным вкусом

Пирог с творогом и варёной сгущенкой: простой, но с невероятным вкусом

Пирог с творогом и варёной сгущенкой: простой, но с невероятным вкусом! Этот пирог сочетает в себе хрустящую шоколадную крошку, нежную творожную начинку и карамельные нотки варёной сгущёнки. Идеальный десерт для тех, кто ценит контраст текстур и насыщенный вкус.

Ингредиенты для теста

Масло сливочное — 100 г

Мука пшеничная — 210 г

Какао-порошок — 3 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

Творог — 300 г

Сгущёнка варёная — 5 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Размягчённое масло взбейте с сахаром, добавьте какао и сметану. Введите муку с разрыхлителем, замесите тесто. ⅔ теста распределите по дну и бортикам формы. Для начинки смешайте творог, яйца, сгущёнку и крахмал до однородности. Выложите на тесто. Оставшееся тесто натрите на тёрке поверх начинки. Выпекайте при 180°C 35-40 минут. Полностью остудите перед нарезкой.

Совет: для аромата добавьте апельсиновую цедру в творожную начинку.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!