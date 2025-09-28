Пирог с творогом и варёной сгущенкой: простой, но с невероятным вкусом! Этот пирог сочетает в себе хрустящую шоколадную крошку, нежную творожную начинку и карамельные нотки варёной сгущёнки. Идеальный десерт для тех, кто ценит контраст текстур и насыщенный вкус.
Ингредиенты для теста
- Масло сливочное — 100 г
- Мука пшеничная — 210 г
- Какао-порошок — 3 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки
- Творог — 300 г
- Сгущёнка варёная — 5 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Размягчённое масло взбейте с сахаром, добавьте какао и сметану. Введите муку с разрыхлителем, замесите тесто. ⅔ теста распределите по дну и бортикам формы. Для начинки смешайте творог, яйца, сгущёнку и крахмал до однородности.
- Выложите на тесто. Оставшееся тесто натрите на тёрке поверх начинки. Выпекайте при 180°C 35-40 минут. Полностью остудите перед нарезкой.
Совет: для аромата добавьте апельсиновую цедру в творожную начинку.
Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!