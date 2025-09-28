Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:00

Пирог с творогом и варёной сгущенкой: простой, но с невероятным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с творогом и варёной сгущенкой: простой, но с невероятным вкусом! Этот пирог сочетает в себе хрустящую шоколадную крошку, нежную творожную начинку и карамельные нотки варёной сгущёнки. Идеальный десерт для тех, кто ценит контраст текстур и насыщенный вкус.

Ингредиенты для теста

  • Масло сливочное — 100 г
  • Мука пшеничная — 210 г
  • Какао-порошок — 3 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

  • Творог — 300 г
  • Сгущёнка варёная — 5 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Размягчённое масло взбейте с сахаром, добавьте какао и сметану. Введите муку с разрыхлителем, замесите тесто. ⅔ теста распределите по дну и бортикам формы. Для начинки смешайте творог, яйца, сгущёнку и крахмал до однородности.
  2. Выложите на тесто. Оставшееся тесто натрите на тёрке поверх начинки. Выпекайте при 180°C 35-40 минут. Полностью остудите перед нарезкой.

Совет: для аромата добавьте апельсиновую цедру в творожную начинку.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

