Этот рецепт выручает постоянно. Яичные конвертики с сыром и ветчиной на завтрак — вкусно и просто

Утро — это всегда суета, а так хочется начать день с чего-то вкусного и сытного. Для этого идеально подойдут яичные конвертики. По сути, это омлет, но в более интересной и удобной форме. Их обожают и взрослые, и дети, а готовятся они настолько просто, что, даже если ты только проснулся и еще не совсем в себе, всё получится с первого раза. Это тот рецепт, который выручает постоянно.

Тебе понадобятся всего 4 яйца, 4–5 ломтиков ветчины (или вареной колбасы), 80–100 граммов твердого сыра и соль с перцем по вкусу. Первым делом хорошенько взбей яйца в миске до легкой пены, посоли и поперчи. Сыр натри на крупной терке. Теперь самое интересное. Хорошо разогрей сковороду с небольшим количеством масла и вылей половником примерно четверть яичной смеси, чтобы получился тонкий блинчик.

Жарь его на среднем огне с одной стороны до легкой румяности, затем переверни. Сразу на одну половинку блинчика выложи ломтик ветчины и щедро посыпь сыром. Теперь аккуратно накрой начинку второй половинкой, как будто складываешь конверт. Подержи на сковороде буквально минуту, чтобы сыр внутри начал плавиться. Вот и всё! Готово. Такие конвертики получаются нежными, сочными и очень аппетитными. Идеально с чаем или кофе.

