Вкуснейший арахисовый рулет за час? Легко. Этот рецепт спасает, когда надо удивить гостей

Вкуснейший арахисовый рулет за час? Легко. Этот рецепт спасает, когда надо удивить гостей

Арахисовый рулет представляет собой нежный десерт, который сочетает воздушный бисквит и кремовую начинку с насыщенным вкусом арахиса. Это лакомство отличается идеальным балансом сладости и орехового аромата, что делает его прекрасным выбором для чаепития. Приготовление рулета не требует специальных навыков и позволяет получить впечатляющий результат.

Для бисквита потребуется: 4-5 яиц, щепотка соли, 130 граммов сахара, 5 граммов ванильного сахара, 50 миллилитров молока и 170 граммов муки. Яйца взбивают с солью, постепенно добавляя сахар и ванильный сахар, до образования пышной светлой массы. Аккуратно вводят просеянную муку и молоко, перемешивая снизу вверх. Тесто выливают на противень, застеленный пергаментом, и выпекают при 180 градусах 10–12 минут. Готовый горячий бисквит сразу сворачивают в рулет вместе с бумагой и оставляют остывать. Для крема: 180 граммов сливочного масла взбивают с 220 граммами вареной сгущенки, постепенно добавляя 150–200 миллилитров молока. Остывший бисквит разворачивают, промазывают кремом и посыпают обжаренным измельченным арахисом (180–200 граммов). Аккуратно сворачивают рулет и убирают в холодильник на несколько часов.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.