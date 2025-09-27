Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 10:06

Вкуснейший арахисовый рулет за час? Легко. Этот рецепт спасает, когда надо удивить гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арахисовый рулет представляет собой нежный десерт, который сочетает воздушный бисквит и кремовую начинку с насыщенным вкусом арахиса. Это лакомство отличается идеальным балансом сладости и орехового аромата, что делает его прекрасным выбором для чаепития. Приготовление рулета не требует специальных навыков и позволяет получить впечатляющий результат.

Для бисквита потребуется: 4-5 яиц, щепотка соли, 130 граммов сахара, 5 граммов ванильного сахара, 50 миллилитров молока и 170 граммов муки. Яйца взбивают с солью, постепенно добавляя сахар и ванильный сахар, до образования пышной светлой массы. Аккуратно вводят просеянную муку и молоко, перемешивая снизу вверх. Тесто выливают на противень, застеленный пергаментом, и выпекают при 180 градусах 10–12 минут. Готовый горячий бисквит сразу сворачивают в рулет вместе с бумагой и оставляют остывать. Для крема: 180 граммов сливочного масла взбивают с 220 граммами вареной сгущенки, постепенно добавляя 150–200 миллилитров молока. Остывший бисквит разворачивают, промазывают кремом и посыпают обжаренным измельченным арахисом (180–200 граммов). Аккуратно сворачивают рулет и убирают в холодильник на несколько часов.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
десерты
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.