Вкуснейший арахисовый рулет за час? Легко. Этот рецепт спасает, когда надо удивить гостей

Арахисовый рулет представляет собой нежный десерт, который сочетает воздушный бисквит и кремовую начинку с насыщенным вкусом арахиса. Это лакомство отличается идеальным балансом сладости и орехового аромата, что делает его прекрасным выбором для чаепития. Приготовление рулета не требует специальных навыков и позволяет получить впечатляющий результат.
Для бисквита потребуется: 4-5 яиц, щепотка соли, 130 граммов сахара, 5 граммов ванильного сахара, 50 миллилитров молока и 170 граммов муки. Яйца взбивают с солью, постепенно добавляя сахар и ванильный сахар, до образования пышной светлой массы. Аккуратно вводят просеянную муку и молоко, перемешивая снизу вверх. Тесто выливают на противень, застеленный пергаментом, и выпекают при 180 градусах 10–12 минут. Готовый горячий бисквит сразу сворачивают в рулет вместе с бумагой и оставляют остывать. Для крема: 180 граммов сливочного масла взбивают с 220 граммами вареной сгущенки, постепенно добавляя 150–200 миллилитров молока. Остывший бисквит разворачивают, промазывают кремом и посыпают обжаренным измельченным арахисом (180–200 граммов). Аккуратно сворачивают рулет и убирают в холодильник на несколько часов.
