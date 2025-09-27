Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:00

Готовлю пирог, который не надо месить. Залил и готово! Начинка два в одном!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — мой главный помощник, когда нужно накормить семью вкусным и сытным ужином без долгой возни. Он сочетает в себе сочную курицу и нежную капусту в идеальном союзе, а тесто на майонезе и сметане получается воздушным, слегка влажным, напоминающим нежный кекс. Его невозможно испортить! Такой пирог хорош и горячим, и холодным, а на следующий день он становится еще вкуснее. Идеальный вариант для выходных или когда гости уже на пороге.

Для теста нам понадобится: 200 граммов сметаны, 150 граммов майонеза, 3 яйца, 1 стакан муки (около 200 г), 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 400 граммов куриного филе, 300 граммов свежей капусты, 1 луковица, соль, перец, растительное масло для обжарки. Курицу нарезаем небольшими кубиками. Капусту шинкуем, лук режем полукольцами. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем курицу и обжариваем до белого цвета. Затем добавляем капусту, тушим под крышкой до мягкости, солим, перчим. Даем начинке остыть.

Тесто готовится за минуту. В миске смешиваем яйца, сметану, майонез и соль. Взбиваем венчиком до однородности. Постепенно вводим просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем до состояния густой сметаны. Форму для выпечки смазываем маслом. Выливаем половину теста, распределяем ровным слоем остывшую начинку. Заливаем оставшимся тестом, стараясь покрыть всю начинку.

Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Даем пирогу постоять в форме минут 15, чтобы он «успокоился» и не развалился при нарезке. Затем режем на порции. Аромат стоит такой, что домочадцы сбегаются на кухню сами!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Семья и жизнь
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Семья и жизнь
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь
Общество
Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь
Рулет-улитка с капустой на творожном тесте. Аромат стоит — слюнки текут! Хит на завтрак за 20 минут
Общество
Рулет-улитка с капустой на творожном тесте. Аромат стоит — слюнки текут! Хит на завтрак за 20 минут
Три ингредиента для теста и простая начинка! Хрустящие трубочки с капустой — самый вкусный завтрак
Общество
Три ингредиента для теста и простая начинка! Хрустящие трубочки с капустой — самый вкусный завтрак
рецепты
курица
капуста
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.