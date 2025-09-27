Готовлю пирог, который не надо месить. Залил и готово! Начинка два в одном!

Готовлю пирог, который не надо месить. Залил и готово! Начинка два в одном!

Этот пирог — мой главный помощник, когда нужно накормить семью вкусным и сытным ужином без долгой возни. Он сочетает в себе сочную курицу и нежную капусту в идеальном союзе, а тесто на майонезе и сметане получается воздушным, слегка влажным, напоминающим нежный кекс. Его невозможно испортить! Такой пирог хорош и горячим, и холодным, а на следующий день он становится еще вкуснее. Идеальный вариант для выходных или когда гости уже на пороге.

Для теста нам понадобится: 200 граммов сметаны, 150 граммов майонеза, 3 яйца, 1 стакан муки (около 200 г), 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 400 граммов куриного филе, 300 граммов свежей капусты, 1 луковица, соль, перец, растительное масло для обжарки. Курицу нарезаем небольшими кубиками. Капусту шинкуем, лук режем полукольцами. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем курицу и обжариваем до белого цвета. Затем добавляем капусту, тушим под крышкой до мягкости, солим, перчим. Даем начинке остыть.

Тесто готовится за минуту. В миске смешиваем яйца, сметану, майонез и соль. Взбиваем венчиком до однородности. Постепенно вводим просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем до состояния густой сметаны. Форму для выпечки смазываем маслом. Выливаем половину теста, распределяем ровным слоем остывшую начинку. Заливаем оставшимся тестом, стараясь покрыть всю начинку.

Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Даем пирогу постоять в форме минут 15, чтобы он «успокоился» и не развалился при нарезке. Затем режем на порции. Аромат стоит такой, что домочадцы сбегаются на кухню сами!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.