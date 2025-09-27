Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:45

Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса

Итальянская панакота из сливок Итальянская панакота из сливок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Итальянская панакота — это эталон воздушности и легкости в мире десертов. Его нежная текстура и чистый сливочный вкус никого не оставляют равнодушным. Давайте приготовим угощение вместе, следуя пошаговому рецепту.

Для идеальной итальянской панакоты вам понадобится: 500 мл сливок 33%, 100 г сахара, 8 г листового желатина (или 2 ч. л. порошкового), 1 стручок ванили.

Первым делом замачиваем желатин. Если используете листовой, залейте его холодной водой на 10 минут. Порошковый просто рассыпьте по поверхности 50 мл холодной воды и дайте набухнуть.

Далее настаиваем сливки. Разрежьте стручок ванили вдоль, соскребите ножом семена и добавьте их вместе со стручком в сливки вместе с сахаром. Доведите до горячего состояния на медленном огне (не кипятите!), помешивая, чтобы сахар растворился. Снимите с огня и дайте постоять 15 минут, чтобы аромат ванили раскрылся.

Соедините ингредиенты. Достаньте стручок ванили. Жидкий желатин отожмите (если листовой) и добавьте в горячие сливки, активно помешивая до полного растворения. Процедите смесь через сито для гарантии идеальной гладкости. Разлейте по формочкам и остудите до комнатной температуры. Затем уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Чтобы панакота легко вышла из формы, на пару секунд опустите ее дно в горячую воду. Подавайте с малиновым соусом или свежими ягодами. Это беспроигрышный вариант для идеального ужина!

Ранее мы поделились рецептом воздушной творожной запеканки.

