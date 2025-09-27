Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рулет-улитка с капустой на творожном тесте. Аромат стоит — слюнки текут! Хит на завтрак за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вертута — это такая закрученная улитка из тончайшего теста с начинкой, мой секрет идеальной выпечки к чаю, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на сложные пироги. Творожное тесто — просто находка: оно нежное, податливое и совсем не капризное, а с капустой получается та самая домашняя, душевная выпечка, от которой сложно оторваться. Аромат тушеной капусты с тмином, разлетающийся по кухне, — это настоящая магия, которая собирает всю семью за столом.

Для теста берем 250 граммов творога, 200 граммов муки, 100 граммов размягченного сливочного масла, щепотку соли и половину чайной ложки соды. Для начинки нам нужно: полкило свежей капусты, одна луковица, столовая ложка томатной пасты, соль, перец и щепотка тмина по вкусу. Капусту шинкуем, лук мелко режем. Обжариваем лук до золотистости, добавляем капусту, тушим под крышкой до мягкости минут 15. В конце добавляем томатную пасту, соль, перец и тмин, хорошо перемешиваем и остужаем.

Тесто готовится за пять минут. Творог протираем через сито или просто разминаем вилкой. Смешиваем его с размягченным маслом, добавляем соль и соду. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Раскатываем тесто в большой тонкий прямоугольник. Равномерно распределяем остывшую капустную начинку по всему пласту.

Аккуратно, но плотно сворачиваем тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Сворачиваем рулет улиткой и аккуратно перекладываем ее на противень, застеленный пергаментом. Смазываем вертуту взбитым яйцом или просто молоком для румяной корочки. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 35–40 минут, пока она не станет золотисто-коричневой.

