Лимонный пирог «12 ложек»: простой рецепт понравится хозяйкам! Этот пирог станет настоящим открытием для любителей цитрусовых десертов! Удивительно простой рецепт с идеальным балансом сладости и легкой лимонной кислинки. Мягкая, влажная текстура и солнечный аромат никого не оставят равнодушными.

Ингредиенты

Сахар — 12 ст. л. (около 180 г)

Мука пшеничная — 12 ст. л. с горкой (около 200 г)

Масло растительное — 12 ст. л. (180 мл)

Молоко — 12 ст. л. (180 мл)

Яйца — 3 шт.

Лимон — 1/2 шт. (сок и цедра)

Разрыхлитель — 7 г (1 ч. л. с горкой)

Соль — щепотка

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до светлой пены. Не прекращая взбивать, добавьте масло, молоко, лимонный сок и цедру. Муку просейте с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешайте в жидкую смесь до однородности. Тесто перелейте в форму диаметром 22 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме. Для особой нежности можно пропитать лимонным сиропом.

Совет: подавайте с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

