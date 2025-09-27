Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:00

Лимонный пирог «12 ложек»: простой рецепт понравится хозяйкам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонный пирог «12 ложек»: простой рецепт понравится хозяйкам! Этот пирог станет настоящим открытием для любителей цитрусовых десертов! Удивительно простой рецепт с идеальным балансом сладости и легкой лимонной кислинки. Мягкая, влажная текстура и солнечный аромат никого не оставят равнодушными.

Ингредиенты

  • Сахар — 12 ст. л. (около 180 г)
  • Мука пшеничная — 12 ст. л. с горкой (около 200 г)
  • Масло растительное — 12 ст. л. (180 мл)
  • Молоко — 12 ст. л. (180 мл)
  • Яйца — 3 шт.
  • Лимон — 1/2 шт. (сок и цедра)
  • Разрыхлитель — 7 г (1 ч. л. с горкой)
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Яйца взбейте с сахаром до светлой пены. Не прекращая взбивать, добавьте масло, молоко, лимонный сок и цедру. Муку просейте с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешайте в жидкую смесь до однородности.
  2. Тесто перелейте в форму диаметром 22 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме. Для особой нежности можно пропитать лимонным сиропом.

Совет: подавайте с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

