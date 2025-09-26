Датский пирог с индейкой и яблоками. Хит на ужин — просто, вкусно и необычно

Датский пирог с индейкой и яблоками. Хит на ужин — просто, вкусно и необычно

Этот пирог — мой главный козырь, когда нужно накормить семью чем-то по-настоящему вкусным и сытным без долгой готовки. Сочетание нежного мяса индейки и сладковатых яблок кажется неожиданным, но поверьте, это классика, проверенная годами. Индейка получается сочной, яблоки добавляют легкую кислинку и аромат, а тесто пропитывается соками и становится невероятно вкусным. Такой пирог не стыдно поставить на праздничный стол, но чаще всего я готовлю его просто так, для домашнего ужина.

Для теста возьмем: 250 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г сметаны, щепотку соли и чайную ложку разрыхлителя. Для начинки подготовим: 500 г филе индейки, 2 крупных кисло-сладких яблока, 1 луковицу, соль, перец и пару веточек тимьяна по желанию. Масло нарезаем кубиками и смешиваем с мукой, солью и разрыхлителем, растирая в крошку. Добавляем сметану и быстро собираем тесто в ком. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник.

Филе индейки нарезаем небольшими кусочками. Лук режем полукольцами, яблоки очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем тонкими дольками. В миске смешиваем индейку, лук и яблоки, солим, перчим, добавляем листики тимьяна. Холодное тесто делим на две неравные части. Большую часть раскатываем и выкладываем в форму с бортиками, формируя основу. Равномерно распределяем начинку.

Меньшую часть теста раскатываем в пласт и нарезаем полосками. Выкладываем их поверх начинки в виде решетки. Края аккуратно защипываем. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут, пока тесто не зарумянится, а из начинки не будет выделяться прозрачный сок. Даем пирогу немного остыть в форме — так его будет легче резать. Аромат стоит невероятный!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.