Беру чипсы и плавленый сыр — канапе отдыхают! Готовлю хрустящие лодочки с кукурузой: фуршетная закуска за 5 минут.

Когда гости уже на пороге, а времени на приготовление сложных канапе нет, на помощь приходит гениально простая и эффектная идея — закуски на картофельных чипсах. Они сочетают в себе три главных качества идеального фуршетного блюда: невероятную скорость приготовления, яркий контраст текстур и универсальный вкус, который нравится всем. Хрустящая, солоноватая основа из чипсов заменяет традиционные тарталетки или хлеб, а нежная, сливочная начинка с сочной кукурузой и свежими овощами создаёт идеальный баланс. Эти мини-закуски не требуют выпечки, собираются за минуты и гарантированно исчезают с подноса в первую очередь, вызывая искреннее удивление и восторг.

Для приготовления 20-25 штук вам понадобится: 25 крупных картофельных чипсов с нейтральным вкусом (например, классических с солью), 150 г плавленого сыра, 100 г консервированной кукурузы (слить сок), 1 небольшой свежий огурец, 2 ст.л. сметаны, 1 зубчик чеснока, небольшой пучок укропа и зелёного лука, 1 ч.л. молотой паприки, 1 ст.л. кунжута для украшения. Огурец натрите на мелкой тёрке и слегка отожмите от лишнего сока. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске тщательно смешайте плавленый сыр, сметану и чеснок до однородности. Добавьте кукурузу, тёртый огурец и рубленую зелень, аккуратно перемешайте. Чайной ложкой выложите сырно-кукурузную начинку на каждый чипс, слегка прижимая. Сразу же, пока чипсы не отсырели, украсьте закуски, посыпав их молотой паприкой и кунжутом. Подавайте немедленно, чтобы чипсы сохранили свой характерный хруст. Для пикантности можно добавить в начинку каплю острого соуса или лимонный сок.

