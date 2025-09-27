Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 12:20

В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В Вильнюсском международном аэропорту 20 сентября задержали семь рейсов из-за появления в запретной зоне беспилотника, сообщает издание LRT. По данным предприятия по управлению воздушным движением «Оро навигация», четыре самолета вылетели с опозданием, еще три приземлились позже запланированного времени.

С проблемами в связи с опасностью воздушному движению из-за нахождению в запретной зоне дронов в пятницу столкнулись семь рейсов, — говорится в сообщении.

По информации издания, вблизи аэропорта был замечен гражданский дрон, похожий на популярную модель DJI Mavic. Инцидент стал третьим с начала сентября: ранее беспилотники фиксировались в районе Вильнюсского аэропорта 9 и 11 сентября.

Ранее в московских аэропортах зафиксировали массовые задержки и отмены рейсов после атаки беспилотников 23 сентября. К 10:00 утра более 200 рейсов были отменены или задержаны. Наибольшие сбои произошли в Шереметьево — 71 задержанный и 96 отмененных рейсов. В то же время во Внуково задержали 40 рейсов, а пять самолетов перенаправили в другие регионы.

