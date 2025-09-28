Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 17:49

В разгар выборов из-за угрозы взрыва перекрыли границу с Приднестровьем

TV-8: у приднестровского города Рыбница после угрозы о минировании закрыли мост

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы Молдавии прекратили движение по мосту возле приднестровского города Рыбница, сообщает телеканал TV-8. Это произошло после поступления анонимного сообщения о возможном минировании объекта. Примечательно, что в течение дня на мосту наблюдалась значительная очередь из людей, направлявшихся из ПМР для участия в голосовании.

Одновременно аналогичная угроза поступила на избирательный участок в молдавском городе Резина, расположенном на правом берегу Днестра. Данный участок был специально открыт для граждан, проживающих в Приднестровье.

Ранее поступали сообщения о нарушениях, зафиксированных на избирательных участках во время парламентских выборов в Молдавии. Подобные сигналы поступают из Румынии, Франции, Испании и Германии. В румынском городе Тыргу-Муреш нескольким наблюдателям отказали в доступе на избирательный участок. Во Франции и Испании представителям не предоставили аккредитацию. Также зафиксирован случай недопуска наблюдателя на участок в Германии.

Лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ в своем Telegram-канале написала о планах снятия ее политической силы с выборов. Она призвала избирателей не голосовать за свою партию, так как позже этот голос будет отдан правящей политической силе.

