28 сентября 2025 в 17:55

Бывшие работники рассказали о жестоком обращении с животными в енотокафе

Жители Новосибирска потребовали закрыть енотокафе, где погибли трое животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Новосибирска оставляют свои подписи к петиции с требованием закрыть енотокафе «Лесная братва» на улице Галущака из-за систематических нарушений условий содержания животных, сообщает Telegram-канал Baza. Постояльцы заведения живут в ужасных условиях в подвальном помещении, где царит антисанитария.

Как рассказали журналистам бывшие работники и посетители, енотов кормят просроченными продуктами из соседнего магазина, а других животных — дегу, кроликов, морских свинок и попугаев — часто оставляют без еды. Последний трагический случай произошел 25 сентября, когда в кафе погиб четырехлетний енот, которого, по утверждениям бывших работников, владелица самостоятельно лечила антибиотиками без оказания последующей ветеринарной помощи.

Отмечается, что многие животные в кафе являются бывшими домашними питомцами, от которых отказались предыдущие хозяева. За последний год здесь погибли минимум три енота. На данный момент петиция о закрытии кафе собрала около 1000 подписей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени живодеры швыряли котят из машины во время поездки по трассе, но попались на камеру регистратора. Животных выбрасывали прямо под колеса других автомобилей.

