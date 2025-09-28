Блогера Портнягина заставили оплатить чужие налоги

Предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании, сообщает РИА Новости. Общая сумма претензий составляет почти 800 млн рублей. Решение вызвало критику адвокатов, которые указывают на различие видов деятельности и необоснованность требований.

Дмитрия Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании, это вызвало резкую критику со стороны адвокатов. Требования ИФНС по городу Наро-Фоминску носят абсурдный характер, поскольку речь идет о совершенно разных видах экономической деятельности, — уточнила защита.

Налоговая служба в Наро-Фоминске изучала счета и активы третьих лиц, однако суд признал обязательства предпринимателя. Как рассказывают адвокаты, сотрудники налоговой признавали необычность ситуации, но из-за упоминания Портнягина в «списке блогеров» пересмотр суммы не состоялся. Команда подозреваемого планирует обратиться в суд, чтобы оспорить требования налоговой.

Ранее супруга Портнягина Екатерина частично признала вину в деле о легализации 92 млн рублей, оспорив 31,5 млн рублей, которые, по ее словам, были потрачены на лечение ребенка и бытовые нужды. Она также признала факт дачи взятки в 300 тысяч рублей чиновнику.