27 сентября 2025 в 19:06

Минтай не жарю, а делаю рагу — сочное блюдо с нежным соусом: и никакого мяса не надо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу из минтая в сметанном соусе представляет собой нежное и сытное блюдо, которое сочетает сочность рыбы и кремовую текстуру соуса. Это кушанье готовится путем тушения, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы и создать гармоничный вкус. Сочетание минтая, овощей и сметаны создает полноценное блюдо, которое не требует дополнительного мясного компонента.

Для приготовления потребуется: 500 г филе минтая, 2 моркови, 1 луковица, 200 г сметаны, 2 столовые ложки муки, 1 стакан овощного бульона, 2 лавровых листа, соль, перец и укроп по вкусу, растительное масло для жарки. Рыбу нарезают кубиками, обваливают в муке и слегка обжаривают. Лук и морковь нарезают соломкой, пассеруют на растительном масле до мягкости. Добавляют рыбу, заливают бульоном и сметаной, добавляют специи. Тушат под крышкой на медленном огне 20–25 минут.

Важно не перемешивать блюдо слишком активно во время тушения, чтобы кусочки рыбы не развалились. Подают рагу горячим с картофельным пюре или рисом, посыпав свежим укропом. Это блюдо содержит много белка и кальция, что делает его питательным и полезным для всей семьи.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рыба
рецепты
рагу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
