27 сентября 2025 в 14:30

Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом. Изысканный салат, который повторит вкусовую палитру популярных японских роллов. Нежное сочетание красной рыбы, риса и овощей с пикантной ноткой васаби станет настоящей звездой праздничного стола.

Ингредиенты

  • Рыба красная слабосолёная — 300 г
  • Рис круглозёрный — 300 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Лук зелёный — 1/2 пучка
  • Укроп — 1/2 пучка
  • Васаби-паста — 1–2 ч. л.
  • Майонез — 150 г
  • Соевый соус — для подачи
  • Имбирь маринованный — для украшения

Приготовление

  1. Рис отварите до готовности, остудите. Яйца и морковь отварите, очистите. Для заправки смешайте майонез с васаби. Рыбу нарежьте кубиками, огурцы — соломкой, лук — полукольцами.
  2. Яйца натрите, смешайте с рубленым зелёным луком. Укладывайте слоями: 1) рис + заправка, 2) красная рыба, 3) укроп, 4) красный лук, 5) огурцы + заправка, 6) яичная смесь, 7) тёртая морковь + заправка. Уберите в холодильник на 2 часа. Подавайте с соевым соусом.

Ранее мы готовили суши-запеканку из риса и крабовых палочек! Жирненько, но очень вкусненько.

