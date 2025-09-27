Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом

Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом. Изысканный салат, который повторит вкусовую палитру популярных японских роллов. Нежное сочетание красной рыбы, риса и овощей с пикантной ноткой васаби станет настоящей звездой праздничного стола.

Ингредиенты

Рыба красная слабосолёная — 300 г

Рис круглозёрный — 300 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Лук красный — 1 шт.

Лук зелёный — 1/2 пучка

Укроп — 1/2 пучка

Васаби-паста — 1–2 ч. л.

Майонез — 150 г

Соевый соус — для подачи

Имбирь маринованный — для украшения

Приготовление

Рис отварите до готовности, остудите. Яйца и морковь отварите, очистите. Для заправки смешайте майонез с васаби. Рыбу нарежьте кубиками, огурцы — соломкой, лук — полукольцами. Яйца натрите, смешайте с рубленым зелёным луком. Укладывайте слоями: 1) рис + заправка, 2) красная рыба, 3) укроп, 4) красный лук, 5) огурцы + заправка, 6) яичная смесь, 7) тёртая морковь + заправка. Уберите в холодильник на 2 часа. Подавайте с соевым соусом.

