27 сентября 2025 в 06:40

Тушенка из рыбы по-домашнему: бабушкин рецепт на новый лад — получаем вкуснятину без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушенка из рыбы по-домашнему представляет собой практичную заготовку, которая сочетает нежность рыбного мяса и насыщенный вкус ароматных специй. Это блюдо готовится по традиционному принципу, но с современными упрощениями, что делает его доступным для каждого. Длительное томление позволяет получить продукт, который превосходит магазинные аналоги по вкусу и качеству.

Для приготовления потребуется: 1 кг любой речной или морской рыбы (подойдет лещ, сазан, толстолобик), 2 крупные луковицы, 2 моркови, 100 мл растительного масла, 2 лавровых листа, 5 горошин душистого перца, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки сахара. Рыбу очищают, удаляют жабры и внутренности, тщательно промывают и нарезают крупными кусками. Лук нарезают кольцами, морковь трут на крупной терке. В кастрюлю с толстым дном слоями выкладывают овощи и рыбу, добавляют специи и масло. Тушат под крышкой на самом медленном огне 3–4 часа, периодически проверяя, чтобы масса не пригорела.

Готовую тушенку раскладывают по стерильным банкам, заливают образовавшимся бульоном и хранят в холодильнике. Этот продукт идеально подходит для быстрого приготовления супов, рыбных пирогов или как самостоятельная закуска с картофелем.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
