Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 17:01

Маска шокировали слова Дурова о давлении на Telegram из-за Молдавии

Маска поразило заявление Дурова о давлении на Telegram из-за выборов в Молдавии

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллиардер Илон Маск сделал репост публикации основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х о давлении французских спецслужб на компанию по поводу выборов в Молдавии. Судя по комментарию, заявление российского бизнесмена шокировало его.

Вау, — написал Маск.

Ранее Дуров заявил, что французские спецслужбы пытались оказать давление на администрацию Telegram, чтобы добиться цензуры неугодных каналов в Молдавии перед выборами. Взамен ему предлагали влияние на судью по его делу. После анализа списка каналов, не нарушавших правила сервиса и критиковавших молдавские власти, стали очевидны политические мотивы запроса, отметил бизнесмен.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий Патриотический блок, заявил, что действующая глава государства Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» намерены отменить результаты парламентских выборов. По его информации, аналогичная ситуация уже имела место в Румынии, где Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентской гонки.

Молдавия
выборы
Telegram
Илон Маск
Франция
спецслужбы
Павел Дуров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.