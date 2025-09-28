Маска шокировали слова Дурова о давлении на Telegram из-за Молдавии Маска поразило заявление Дурова о давлении на Telegram из-за выборов в Молдавии

Миллиардер Илон Маск сделал репост публикации основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х о давлении французских спецслужб на компанию по поводу выборов в Молдавии. Судя по комментарию, заявление российского бизнесмена шокировало его.

Вау, — написал Маск.

Ранее Дуров заявил, что французские спецслужбы пытались оказать давление на администрацию Telegram, чтобы добиться цензуры неугодных каналов в Молдавии перед выборами. Взамен ему предлагали влияние на судью по его делу. После анализа списка каналов, не нарушавших правила сервиса и критиковавших молдавские власти, стали очевидны политические мотивы запроса, отметил бизнесмен.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий Патриотический блок, заявил, что действующая глава государства Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» намерены отменить результаты парламентских выборов. По его информации, аналогичная ситуация уже имела место в Румынии, где Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентской гонки.