Мошенники придумали новый способ обмана россиян через Telegram

Мошенники начали использовать новую схему обмана, создавая поддельные рабочие чаты и действуя от имени руководителей, пишет Telegram-канал Mash. Злоумышленники добавляют жертв в конференции, которые могут имитировать чаты школ, жилищных комплексов, детских садов или рабочих коллективов.

В качестве примера приводится случай, когда женщина была добавлена в чат, якобы созданный поликлиникой, где она ранее работала. Это не вызвало подозрений, поскольку в группе присутствовали ее бывшие коллеги с настоящими фотографиями. Затем мнимый «начальник» начал предлагать срочно обновить данные через бота, который на самом деле был предназначен для кражи информации с портала Госуслуг.

Далее следовала классическая схема: просьба перевести средства на «безопасный» счет и мнимое сотрудничество со следственными органами.

Ранее злоумышленники начали осуществлять звонки гражданам России с индийских телефонных номеров, имеющих код страны «+91». Специалисты МВД пояснили, что такие преступники рассчитывают на невнимательность потенциальных жертв. В ведомстве подчеркнули, что разница всего в одной цифре телефонного кода может казаться незначительной, однако ответ на подобный вызов способен привести к серьезным негативным последствиям.