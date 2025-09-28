Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 11:27

Россиян предупредили о звонках с кодом страны «+91»

МВД: мошенники начали звонить россиянам с индийских номеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданам начали поступать звонки от мошенников с индийских номеров телефонов с кодом страны «+91», предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Такие злоумышленники пользуются невнимательностью жертв. В ведомстве отметили, разница в одной цифре может показаться незначительной, однако ответ на такой звонок грозит серьезными последствиями.

Злоумышленники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность. На первый взгляд, номер начинается с «+916». Вот только код «+91» — это Индия, — говорится в сообщении.

Ранее мошенники начали внедрять схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей с целью хищения денег жертв. С их помощью они получают данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем. Злоумышленники просят скачать NFC Gate под предлогом переустановки приложения.

Кроме того, мошенники начали использовать новую схему обмана, создавая поддельные рабочие чаты и действуя от имени руководителей. Они добавляют жертв в конференции, имитирующие чаты школ, жилищных комплексов, детских садов или рабочих коллективов.

