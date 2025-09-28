Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 17:25

Назван возможный регион провокаций НАТО против России

Генерал Липовой: НАТО может устроить провокацию на границе с Псковской областью

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Европейские страны ― члены НАТО могут устроить провокацию против России на границе с Псковской областью, Белоруссией или попытаться организовать блокаду Калининграда, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что главы европейских государств подобными действиями хотят отвлечь своих жителей от политического и экономического кризисов.

Европа ищет выход из этого в виде какой-нибудь маленькой победоносной войны. Победоносная война — это блокада Калининграда с захватом Калининграда или развязывание конфликта на границе с Белоруссией, провокационные действия на территории Пскова. Со стороны Прибалтики также идут подготовительные действия для организации какой-нибудь провокации. Но за всем этим стоит Украина, которая понимает, что ее ситуация приближается к концу: запасы истощаются, и они сейчас пытаются вовлечь в этот конфликт тех, кто пока им только помогал, чтобы потом самим отойти в сторону и чтобы в Европе началась полноценная война, ― объяснил Липовой.

Ранее в НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря после случаев несанкционированного появления БПЛА в Дании. В акваторию Балтики направят разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО.

НАТО
Евросоюз
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
