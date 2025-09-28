Песков рассказал, когда Токаев приедет в Россию Песков заявил о готовящемся в ноябре государственном визите Токаева в Россию

Россию в скором времени должен посетить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выступая на медиафоруме в Алма-Ате, он сообщил, что визит должен состояться в ноябре, передает ТАСС.

Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы обсуждалась подготовка к предстоящему визиту Токаева в Москву. Также главы государств затронули вопросы стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

До этого Токаев поздравил Путина с результатами саммита на Аляске, в котором также участвовал американский президент Дональд Трамп. Лидер республики охарактеризовал переговоры как прорывные с точки зрения укрепления позиций России на международной арене. По его убеждению, саммит способствовал лучшему пониманию Вашингтоном позиции Москвы по украинскому вопросу.

Президент Казахстана также говорил о сохранении высокого риска ядерного Армагеддона. По его словам, это связано с отсутствием доверия между странами и усилением глобальных противоречий.