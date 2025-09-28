Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 17:39

В Финляндии ответили на слова Лаврова о войне Запада с Россией

Стубб заявил, что Запад не находится в состоянии войны с Россией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день страны коллективного Запада не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN. Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что НАТО и Европа конфликтом на Украине объявили войну Москве и активно участвуют в ней.

Мы не находимся в состоянии войны с Россией, — ответил Стубб.

Ранее Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати». Он констатировал, что НАТО и Евросоюз противостоят России, используя Украину. Именно Запад стоит за кризисом в Киеве, подчеркнул глава МИД РФ.

При этом Лавров категорически опроверг информацию о нацеливании российских ракет и беспилотников на объекты в государствах Европы и НАТО. По его словам, такие ситуации не возникали никогда.

Что касается самой Украины и ее европейских партнеров, Лавров признал, что они не осознают остроту момента и не готовы к честным переговорам по урегулированию конфликта. Россия же остается открытой к диалогу.

Финляндия
Александр Стубб
Запад
Европа
НАТО
МИД РФ
Сергей Лавров
