28 сентября 2025 в 18:54

Известный блогер Лебедев дал россиянам денежный совет

Артемий Лебедев призвал россиян планировать расходы и сберегать деньги

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем новостном выпуске, опубликованном во «ВКонтакте», призвал россиян жить по средствам и не тратить слишком много. По его мнению, важно планировать расходы и сохранять деньги на будущее.

Для простых людей совет, конечно, тоже простой: надо жить по средствам и не тратить слишком много. Потому что вдруг потом может на что-нибудь еще пригодиться, — резюмировал блогер.

Дизайнер отметил, что планирование семейного бюджета поможет людям подготовиться к возможным трудностям. Кроме того, Лебедев порекомендовал размещать сбережения на банковских вкладах и депозитах, чтобы сохранять их в условиях нестабильной экономики.

Ранее эксперт «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рекомендовал россиянам воздержаться от покупки иностранной валюты до конца сентября, сохраняя средства в рублях. Эксперт спрогнозировал сохранение курса доллара в диапазоне 80–86 рублей, отмечая привлекательность рублевых депозитов и облигаций, а также риски краткосрочных валютных операций.

