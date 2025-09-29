Ленивая ачма из лаваша! Быстрее не бывает! Прекрасная идея для завтрака или перекуса

Эту ачму я готовлю, когда нужно накормить семью вкусным завтраком, а времени совсем в обрез. Это блюдо стало моим спасением — не нужно возиться с тестом, ведь вместо него тонкий лаваш! Получается так же вкусно, как и традиционная ачма, но в разы быстрее. Слои лаваша пропитываются сливочной заливкой, а сыр образует хрустящую корочку. Идеальный вариант для завтрака в выходной, когда хочется понежиться в постели подольше, но при этом порадовать близких чем-то особенным.

Нам понадобится: 3 листа тонкого лаваша, 400 г рассольного сыра (брынза или сулугуни), 300 г сметаны, 2 яйца, 100 мл молока, зелень, сливочное масло для смазывания. Духовку разогреваем до 180 °C. Сыр натираем на крупной терке, смешиваем с мелко нарубленной зеленью.

Сметану смешиваем с яйцами и молоком, слегка взбиваем венчиком. Форму для запекания смазываем маслом. Укладываем слоями: лист лаваша, часть сырной начинки, снова лаваш. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должен быть лаваш.

Аккуратно заливаем нашу «башню» сметанной заливкой, чтобы она равномерно распределилась. Ставим в духовку на 25–30 минут, пока поверхность не подрумянится. Даем немного остыть, режем на порции и подаем. Аромат стоит божественный!

