В Минфине раскрыли, кому достались акции «Союзмультфильма»

РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщил, что пакет акций киностудии «Союзмультфильм» приобрел Сбербанк. По данным издания, сделка обеспечила основные поступления в федеральный бюджет в размере 1,118 млрд рублей. При этом в 10:38 по московскому времени соответствующая публикация на сайте РБК была отозвана.

Покупателем данного пакета акций выступило ПАО «Сбербанк». Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее представитель «Союзмультфильма» подтвердил СМИ факт приватизации, но раскрывать детали сделки отказался. В киностудии объяснили, что соглашение содержит информацию ограниченного доступа и является непубличным.

До этого Федеральный суд США в Восточном округе Нью-Йорка вынес решение по делу компании LaRubInt Corp. против «Союзмультфильма». По его данным, российская студия нарушила условия лицензионного соглашения. Позже киностудия заявила, что исполнит решение американского суда в случае легализации судебного решения США на территории России.