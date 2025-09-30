Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:26

Раскрыты потери и приобретения главной улицы Петербурга

NF Group: Невский проспект в Петербурге теряет кафе и заполняется сладостями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля заведений общественного питания на главной улице Санкт-Петербурга продолжает сокращаться, передает РБК со ссылкой на аналитическую компанию NF Group. Вместо кафе и ресторанов Невский проспект активно занимают магазины сладостей и сувенирные лавки.

За первые девять месяцев 2025 года на проспекте закрылось 11 заведений общепита, тогда как новых открылось лишь восемь. Как пояснила директор департамента торговой недвижимости NF Group Анна Лапченко, эта тенденция связана с дефицитом привлекательных помещений и официальным запретом на обустройство летних веранд. Среди немногих исключений эксперт отметила открытие ресторана «Город 812», рюмочной «Евгенич» и кондитерской Garcon.

Средняя стоимость аренды торговых площадей на Невском проспекте снизилась на 5–10%, составив 9750 рублей за квадратный метр. Аналитики компании Nikoliers подтверждают, что падение цен вызвано сокращением потока посетителей и отсутствием перспективы возвращения уличных кафе. Власти Санкт-Петербурга уже заявили, что в 2026 году веранды на главную улицу города возвращены не будут.

Параллельно с уходом общепита наблюдается активный рост числа магазинов, торгующих сладостями и сувенирами. С начала года было открыто или анонсировано пять сувенирных лавок и шесть кондитерских, что довело их общее количество до рекордных значений.

Успех магазинов сладостей объясняется спросом как со стороны туристов, так и местных жителей, — приводит издание комментарий Анны Лапченко.

Также в структуре арендаторов увеличилась доля предприятий развлекательной сферы, таких как букмекерские конторы и музеи. Общий уровень вакантных площадей в сегменте стрит-ретейла на Невском проспекте снизился до 2,9%. Наиболее востребованным оказался основной участок от Адмиралтейства до площади Восстания, где свободными остались лишь 1% помещений.

Ранее сообщалось, что на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге проводится масштабный ремонт дорожного полотна. Работы по замене асфальтового покрытия продлятся целый месяц, однако полного закрытия переправы удалось избежать. Согласно официальному распоряжению, работы запланированы на период с 16 сентября по 15 октября.

