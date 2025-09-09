В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост ГАТИ Петербурга: движение по Дворцовому мосту ограничат на месяц из-за ремонта

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге ожидает масштабный ремонт дорожного полотна, сообщила пресс-служба городской Государственной административно-технической инспекции. Работы по замене асфальтового покрытия продлятся целый месяц, однако полного закрытия переправы удастся избежать.

Согласно официальному распоряжению, работы запланированы на период с 16 сентября по 15 октября. Организация движения транспорта будет выстроена в три последовательных этапа для минимизации неудобств. На протяжении всего срока ремонта мост сохранит возможность разведения по своему стандартному графику для пропуска судов.

На первом этапе, с 16 по 25 сентября, будет перекрыт выезд с моста в сторону Университетской набережной. В это время водители не смогут двигаться по направлению к Дворцовой и Английской набережным. Далее, с 26 сентября по 5 октября, движение будет организовано по суженной схеме. Для автомобилистов в каждом направлении будут доступны только по две полосы.

Финальный этап работ пройдет с 6 по 15 октября и затронет въезд на мост с центральной части города. В эти дни ограничения коснутся движения от Дворцовой и Английской набережных по направлению к Университетской набережной.

Ранее в городской администрации Санкт-Петербурга сообщили, что после 13-дневного дорожного ремонта 27 августа открыли Невский проспект. Старт движению дал губернатор Александр Беглов.