29 сентября 2025 в 11:04

В Китае открытие самого высокого моста в мире засняли на видео

Фото: Tao Liang/XinHua/Global Look Press

В Сети появились кадры с самым высоким мостом в мире, открытым в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, передает South China Morning Post. Сооружение пересекает Большой каньон Хуацзян, известный как «трещина Земли». Его высота над рекой составляет 625 метров — почти как у Шанхайской башни.

На опубликованных кадрах видно, что верхняя часть моста превращена в стеклянную смотровую площадку, с которой открывается вид на горы. Под ней по проезжей части движется транспортный поток.

Строительство переправы заняло три года. Регион Гуйчжоу считается мировым лидером в мостостроении — почти половина из сотни самых высоких мостов на планете сосредоточена именно в этой провинции.

Ранее власти Дубая анонсировали открытие в ноябре самого высокого отеля в мире — Ciel Dubai Marina. 82-этажная гостиница высотой 377 метров станет новым архитектурным символом района Dubai Marina.

До этого в Москве выставили на продажу пентхаус за 7 млрд рублей в ЖК «Клубный дом Обыденский № 1» на Остоженке. Апартаменты площадью 782 квадратных метра включают террасу, 20 балконов, винный погреб и панорамные виды на храм Христа Спасителя. Сдача комплекса запланирована на 2026 год.

