Открытие самого высокого моста в мире засняли на видео В Китае открытие самого высокого моста в мире засняли на видео

В Сети появились кадры с самым высоким мостом в мире, открытым в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, передает South China Morning Post. Сооружение пересекает Большой каньон Хуацзян, известный как «трещина Земли». Его высота над рекой составляет 625 метров — почти как у Шанхайской башни.

На опубликованных кадрах видно, что верхняя часть моста превращена в стеклянную смотровую площадку, с которой открывается вид на горы. Под ней по проезжей части движется транспортный поток.

Строительство переправы заняло три года. Регион Гуйчжоу считается мировым лидером в мостостроении — почти половина из сотни самых высоких мостов на планете сосредоточена именно в этой провинции.

