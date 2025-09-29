«Наелись»: в Киеве ожидается закрытие сотен ресторанов Рестораны в Киеве массово готовятся к закрытию из-за выезда мужчин за границу

Рестораны Киева массово готовятся к закрытию, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на представителей отрасли. Это обусловлено выездом за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Предполагается, что закрытие грозит сотням заведений.

Наелись. Киев готовится к закрытию сотен ресторанов. Украинские рестораторы готовятся к неотвратимому кризису и закрытию заведений, — говорится в публикации.

Согласно результатам исследования украинского ресурса по поиску работы Work.ua, каждый третий работодатель сталкивается с уходом сотрудников-мужчин от 18 до 22 лет. Это произошло на фоне открытия для них границы. При этом рестораторы убеждены, что выезд молодых украинцев из страны только набирает обороты.

Ранее на Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации. В стране ввели единый электронный реестр, автоматически включающий в систему мужчин от 25 до 60 лет, ранее не состоявших на воинском учете. При снижении возрастного порога мобилизации в реестр будут добавлены и младшие возрастные категории.