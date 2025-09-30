Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:47

Деловая программа фестиваля «Одна шестая» завершилась в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба фестиваля

В Екатеринбурге с 26 по 28 сентября прошла деловая программа IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Основным предметом обсуждения в этом году стало использование технологий искусственного интеллекта в кинематографе и их влияние на киноиндустрию.

В ходе дискуссии спикеры затронули не только возможности, но и риски ИИ, обсудив вопросы безопасности, этики и появления новых профессий. Кроме того, участники фестиваля отметили общую тенденцию — неизбежную интеграцию технологий в киноиндустрию, что ставит под угрозу перспективы многих традиционных творческих профессий.

В ходе деловой программы провели актерскую и сценарную лаборатории. Участников также пригласили поучаствовать в мастер-классах и паблик-токах с актерами.

Торжественное открытие «Одной шестой» состоялось 25 сентября в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Церемонию посетило руководство фестиваля, актеры, музыканты и другие представители культуры.

фестивали
кино
культура
фильмы
