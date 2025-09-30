Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе

Добиться мира в Газе возможно только при поддержке арабских стран, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. В противном случае, по его мнению, для палестинцев ничего не изменится.

Если туда введут воинские контингенты из арабских и мусульманских государств — это гарантия того, что они не будут закрывать глаза на то, что делают израильтяне, потому что миротворцы ООН на Ближнем Востоке были склонны на то, что делает Израиль, смотреть по-одному, а на то, что делают оппоненты Израиля, совсем по-другому, — пояснил Светов.

Как отметил политолог, у президента США Дональда Трампа, предложившего мирный план по урегулированию ситуации в Газе, есть понимание, что среди миротворцев должны быть люди, которым доверяют палестинцы. Эксперт также добавил, что вне зависимости от результатов конфликта Трампа удостоят Нобелевской премии в этом или следующем году.

Ранее Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. По его словам, это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

