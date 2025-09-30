Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:51

«Кощунство»: в ГД отреагировали на осквернение памятника Гагарину

Депутат Толмачев счел кощунством осквернение памятника Гагарину в Хорватии

Александр Толмачев Александр Толмачев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Осквернение памятника Юрию Гагарину в хорватском городе Пула является кощунством, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, сложно представить уровень цинизма тех, у кого поднялась рука это сделать. Уточнялось, что двое мужчин нанесли проукраинские надписи и испачкали монумент краской.

Это даже не варварство — это уже настоящее дикарство. Юрий Гагарин — это гордость не только нашего народа, но и всего человечества. Преступники собственноручно исключили себя из числа тех, кто гордится подвигом первого космонавта и вправе называться его наследником и соотечественником. Это не просто выпад против России и нашего народа — акт вандализма отсекает манкуртов от нормальных людей, от мировой истории. Настоящее кощунство, — отметил он.

Как отметил Толмачев, осквернение памятника Гагарину на хорватской земле — это выпад не только против международного партнерства и дружбы, но и против всего, что символизирует его полет. Речь идет о прогрессе, смелости, отваге, лучших человеческих качествах.

Мягкую, светлую улыбку космонавта № 1 не может скрыть никакая краска. Склонив голову и глядя перед собой, Юрий Гагарин будто размышляет над тем, что случилось с современной Европой и почему лучшие достижения человечества превратились в предмет животной ненависти неизвестных дикарей, — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. На монументе нарисовали символику украинских националистов. Полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.

Госдума
осквернения
Хорватия
памятники
