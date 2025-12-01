День матери
01 декабря 2025 в 07:22

В Турции объяснили, почему Европа теряет мощь

Аналитик Латифоглу: ЕС не сможет финансировать Украину без США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экономика ЕС понесла серьезные убытки из-за санкций против России и потеряла часть производственной мощи, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. По его словам, Брюссель не способен больше финансировать Украину без поддержки США.

Экономика Европейского союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьезно утратила производственную мощь, — подчеркнул эксперт.

Эксперт добавил, что завершение конфликта на Украине близко. Попытки оттянуть переговоры со стороны властей Украины не имеют смысла, отметил он.

Ранее в ЕС допустили возможность постепенного снятия санкций с России, если удастся достичь соглашений по урегулированию ситуации на Украине. В случае нарушения договоренностей санкции предлагается восстановить. Согласно проекту встречного плана европейских стран, ограничения, введенные с 2014 года, могут быть частично смягчены после достижения устойчивого мира.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров сообщил, что мирный план по Украине находится на финальной стадии согласования. По его словам, документ, отредактированный при участии европейских стран, отражает основные приоритеты Украины.

Турция
Европа
Евросоюз
Украина
