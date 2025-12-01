День матери
01 декабря 2025 в 08:00

Бородин призвал считать мошенничеством денежные сборы в школах и садах

Глава ФБПК Бородин призвал считать денежные сборы в школах мошенничеством

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Принудительные сборы денег в школах и детских садах следует квалифицировать как мошенничество, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, правила образовательных заведений и законодательство не предусматривают никаких поборов.

Сборы в детских садах и школах нужно приравнивать к мошенничеству. Если родители понимают, что с них начинают брать деньги на инвентарь и другие нужды класса, советую писать заявление в правоохранительные органы. Они моментально реагируют на эти вещи. Важно помнить, что в государственных образовательных учреждениях дополнительные сборы с родителей никак не регламентированы, соответственно, такие поборы незаконны. Практика показывает, что по данным поводам возбуждаются уголовные дела, — высказался Бородин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что российские школы смогут использовать биометрию для контроля доступа на территорию. По его словам, законопроект по этому вопросу планируют внести в Госдуму. Зампред правительства отметил, что система уже проходит испытания в Татарстане и демонстрирует хорошие результаты.

