Бородин призвал считать мошенничеством денежные сборы в школах и садах

Принудительные сборы денег в школах и детских садах следует квалифицировать как мошенничество, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, правила образовательных заведений и законодательство не предусматривают никаких поборов.

Сборы в детских садах и школах нужно приравнивать к мошенничеству. Если родители понимают, что с них начинают брать деньги на инвентарь и другие нужды класса, советую писать заявление в правоохранительные органы. Они моментально реагируют на эти вещи. Важно помнить, что в государственных образовательных учреждениях дополнительные сборы с родителей никак не регламентированы, соответственно, такие поборы незаконны. Практика показывает, что по данным поводам возбуждаются уголовные дела, — высказался Бородин.

