Отказ Евросоюза строить диалог с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. По его словам, нельзя вести переговоры в одиночестве, лишь с одним участником — собой.
В геополитике, как и в дипломатии, принцип неизменен: нельзя вести переговоры, разговаривая с самим собой, и нельзя строить мир, запрещая себе разговаривать с одной из сторон, — подчеркнул он.
Ранее страны ЕС были отстранены Белым домом от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Теперь Евросоюз участвует лишь в двусторонних обсуждениях, в том числе связанных с определением гарантий безопасности с США.
До этого украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.