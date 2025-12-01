День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 06:30

«Разговор сам с собой»: Евродепутат раскритиковал ЕС за решение по России

Мариани: отказ ЕС говорить с РФ по Украине показывает утрату связи с реальностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отказ Евросоюза строить диалог с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. По его словам, нельзя вести переговоры в одиночестве, лишь с одним участником — собой.

В геополитике, как и в дипломатии, принцип неизменен: нельзя вести переговоры, разговаривая с самим собой, и нельзя строить мир, запрещая себе разговаривать с одной из сторон, — подчеркнул он.

Ранее страны ЕС были отстранены Белым домом от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Теперь Евросоюз участвует лишь в двусторонних обсуждениях, в том числе связанных с определением гарантий безопасности с США.

До этого украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.

